Mãe amarra filha em placa para impedi-la de atravessar rua enquanto vende pipoca

- Publicidade -

Como medida extrema de impedir a filha de atravessar a rua ou até mesmo de ser levada por um estranho, uma mãe amarrou a garota de 5 anos em uma placa de sinalização enquanto ela vende pipoca no semáforo. O caso foi registrado no Distrito Federal, em Brasília, e revelado pelo site Metrópoles.

Em entrevista ao site, a mulher disse que veio de Goiás para submeter a filha a um tratamento no rim. Entretanto, desde quando chegou na capital do país, não conseguiu emprego formal. Por isso, vai para as ruas tentar algum tipo de ajuda no trânsito por entre os carros.

Segundo a mulher, ela já tentou uma creche para que a filha fique, mas, até o momento, não conseguiu vaga para a garotinha. Ela falou também que sempre leva a filha para a área central da cidade.

A mulher, que teve a identidade preservada, disse que a polícia já a procurou para perguntar porque mantém a filha nessas condições. Ela explicou o motivo e revelou que os policiais entenderam, porque “viram que a filha é bem cuidada.