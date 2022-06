Lula tem vantagem de 9 pontos em pesquisa Exame/Ideia, finalizada em meio à prisão de Ribeiro

- Publicidade -

Pesquisa Exame/Ideia finalizada nesta quarta-feira (22), dia em que a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, mostra que Lula (PT) mantém uma vantagem de 9 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro (PL), na liderança da disputa ao Planalto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 22 de junho e ainda não reflete o efeito da investigação sobre o sistema de corrupção no MEC. Lula tem 45% na pesquisa estimulada, contra 36% de Bolsonaro.

Ciro Gomes (PDT) tem 7%, Simone Tebet (MDB) 3% e André Janones (Avante) 1%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 3% e indecisos 4%.

Na pesquisa espontânea, onde não aparecem os nomes dos candidatos, Lula lidera com 35% contra 30% de Bolsonaro. Ciro é citado por 4%. Tebet e Janones são lembrados por 1% – 19% não sabem e 9% dizem que votarão branco ou nulo.

Lula vence todos no segundo turno

Lula vence todos os adversários nas simulações de segundo turno. Contra Bolsonaro, o petista marca 48% a 41%, com 3% de indecisos e 7% de brancos e nulos.

Lula também vence Ciro – 45% a 33% – e Tebet por 47% a 20%. Bolsonaro vence o pedetista por 43% a 37% e a emedebista por 44% a 23%.

Foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 17 e 22 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02845-2022.

Fonte: Revista Fórum