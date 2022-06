Lula e Marina, agora vizinhos, caminham para entendimento, diz aliado

Lula e Marina Silva caminham para um entendimento antes da eleição. Esta é a avaliação de um interlocutor em comum de ambos.

No sábado (4/6), Lula fez um discurso com elogios a Marina durante um encontro com ambientalistas. Já ela retuitou uma publicação de Fernando Haddad na qual o petista, candidato ao governo de São Paulo, afirmou que é necessário olhar para 620 mil famílias em situação de extrema pobreza no estado.

O fator geográfico também foi lembrado por esse interlocutor como um elemento que contribui para a reaproximação: Lula e Marina passaram a morar no mesmo bairro depois que o ex-presidente e ela se mudaram para o Alto de Pinheiros.