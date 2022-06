Lula e Bolsonaro aparecem em empate técnico, segundo pesquisa

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) aparecem em um empate técnico, segundo a pesquisa de intenções de voto divulgada pela Modalmais/Futura Inteligência nesta quinta-feira (30).

O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 20 e 24 de junho deste ano em todo o país via telefone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e tem confiabilidade de 95%.

Levando em consideração o cenário 1 estimulado (quando o nome dos candidatos é apresentado aos eleitores), Lula aparece com 38,9% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, com 37,6%, um empate técnico. Ciro Gomes (PDT) somou 7,3%, e André Janones (Avante), 2,2%. Brancos e nulos atingiram 5,8%, e indecisos, 5,2%. Os demais candidatos não somaram porcentagens dentro da margem de erro da pesquisa.

O cenário 2 estimulado, que apresentou menos candidatos à Presidência da República, novamente mostrou um empate técnico entre os dois favoritos ao comando do Poder Executivo do Brasil: Lula somou 38%, Bolsonaro, 36,5%, Gomes, 9,4%, André Janones, 3,2%, Simone Tebet (MDB), 3%, indecisos, 3,7%, e brancos e nulos, 6,2%.

Já no cenário espontâneo (quando os nomes não são divulgados), o candidato do PT, Lula, apareceu com uma pequena vantagem: 37,6%, contra 34,3% do atual presidente Jair Bolsonaro. Neste ponto da pesquisa, o número de indecisos é ainda maior: 18,3%.

Outro dado de destaque da pesquisa é que a maioria considera o combate à fome a prioridade do Brasil: 23,7%. Além disso, 16,1% consideram o principal a melhoria na educação pública, 15,4% a melhoria na saúde pública e 15,1% o combate à corrupção no país.