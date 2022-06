Lula critica o Presidente Joe Biden por pacote de ajuda de US$ 40 bilhões à Ucrânia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato a Presidência da República nas eleições deste ano, criticou nesta quarta-feira (1º) o pacote bilionário de ajuda do governo dos Estados Unidos para a Ucrânia, que sofre com a invasão de tropas russas.

“Não é possível que o presidente [Joe] Biden, que nunca fez um discurso para dar US$ 1 dólar para quem está morrendo de fome na África, anunciar US$ 40 bilhões para ajudar a Ucrânia a comprar armas. Não é possível”. Afirmou o petista durante discurso em ato em defesa da soberania nacional, em Porto Alegre.

O governo norte-americano diz que o pacote inclui ajuda militar, econômica e humanitária para a Ucrânia.

Lula também voltou a criticar o projeto do governo Jair Bolsonaro (PL) de privatizar a Eletrobras e a intenção de privatizar a Petrobras.

“Quem quiser se meter a comprar a Petrobras, quem quiser se meter a comprar a Eletrobras se prepare porque vai ter que conversar conosco depois das eleições de 2 outubro”. Afirmou Lula.

“Se a gente deixar privatizar a Eletrobras, se preparem porque as empresas vão tomar conta não só da energia, vão tomar conta da água dos nossos rios”, declarou o ex-presidente.

“Não quero um estado fraco, um estado pequeno, quero um estado forte, que seja responsável pela educação, que seja responsável pela saúde, pela geração de emprego, por aumentar o salário mínimo, para dar cidadania”, prosseguiu o pré-candidato.

No discurso, Lula também apelou para que os partidos de esquerda superem divergências e juntem forças em torno de uma candidatura única ao governo do Rio Grande do Sul.

A principal divergência no estado é entre PT e PSB, partido de Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente. As duas legendas têm pré-candidatos a governador.

“A verdade nua e crua é essa: juntos temos muito mais chance”, disse Lula. “Sentem na mesa, tomem aperitivo se quiser, mas tentem encontrar uma solução.”

Fonte/ CNN BRASIL