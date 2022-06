Luiz Bacci desaba no chão com morte de apresentador da Record e expõe choro: “Me ajudem”

- Publicidade -

Recentemente, o apresentador da Record, Luiz Bacci, veio através das redes sociais lamentar a morte de outro grande apresentador da mesma emissora.

Em resumo, através do seu perfil do Instagram, Luiz Bacci, que tem fortuna exposta e gasta uma fortuna ao comprar restaurante, divulgou um vídeo de Gugu Liberato em uma cena na televisão brasileira.

Ou seja, através do vídeo, ele pede que o público jamais esqueça de Gugu Libertado. “Me ajudem a manter a memória do povo viva! Saudade, Gugu“, escreveu o comunicador. Em seguida, na legenda do post, o líder do Cidade Alerta recordou alguns outros nomes importantes das telinhas.

Dessa maneira, escreveu Luiz Bacci: “Gugu, Marcelo Rezende, Paulo Henrique Amorim, Hebe Camargo, J. Silvestre, Chacrinha, Bolinha… Não esquecerei jamais”.

Sendo assim, sua publicação ganhou muitas curtidas e diversos comentários de fãs e do público em geral. Quem também fez questão de comentar foram famosos como Sabrina Sato, Thatiana Brasil, Solange Gomes, Renata Banhara e outros.

“Ele [Gugu Liberato] me trouxe de Tremembé aos 16 anos, minha despedida dele foi algo que eu jamais imaginei viver”, escreveu Renata. Já Solange, disse: “Ain meu coração. Eterno patrão. Abriu muitas portas para mim”.

Luiz Bacci surge abatido no velório de Gugu Liberato

Contudo, para quem não se recorda, Gugu Liberato faleceu aos 60 anos de idade, em novembro de 2019, após um acidente doméstico. Desse modo, durante o velório, Luiz Bacci surgiu bastante abalado e abatino para dar adeus ao apresentador e amigo. Em uma entrevista, na ocasião, o comunicador falou sobre a situação dolorosa.

Portanto, ele disse: “O acidente dele aconteceu na quarta-feira e veio na quinta a confirmação. Eu tenho o costume de acordar às 10h da manhã. Naquele dia, eu acordei às 05h da manhã e estava um sol, mas parecia meio dia. Algo muito forte mexeu comigo. Hoje eu acho que depois de tudo o que aconteceu, isso foi uma mensagem dele, de ‘estou bem’, de ‘orem por mim e por minha família’”.