Ludmilla reage à olhada de Daniela Mercury para Brunna Gonçalves e baiana comenta: ‘Vai dar ruim’

Um vídeo de Daniela Mercury em cima do trio da Parada LGBTQIAP+ de São Paulo, nesta sexta (17), roubou a cena na web. Nele, a cantora observa Brunna Gonçalves, musa do evento, falando ao microfone, a olhando de cima a baixo. A gravação caiu na graça dos internautas, inclusive de Ludmilla, esposa da dançarina – que recentemente expôs detalhes íntimos de sua relação com a artista.

“Ô Daniela Mercury, eu te entendo mulher!”, escreveu Lud ao compartilhar o vídeo no Twitter. A baiana – que já beijou a mulher, Malu Verçosa, em cima do trio da Parada – reagiu à postagem com risadas. “Aí você me quebra! Kkkkkk. Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro”, escreveu. Em seguida, a carioca fez um convite para a veterana: “Olhar não faz mal não, Dani! Tá tudo em casa. Beijão pra vocês. Tô esperando vocês num Numanice, hein?”. “A gente vai! Já tá marcado. Me ligue. Mais que amigas, friends! beijos, bonecas!”, respondeu Daniela.

Nas respostas da postagem, os internautas elogiaram a maturidade das cantoras. “Amando vocês juntas”, escreveu uma. “Que lindas vocês, levando tudo de forma leve”, disse outra. “Pessoas evoluídas”, declarou mais uma. “Amo vocês, deusas, e que são super bem casadas com aquelas lindas mulheres. Viva o amor de todas as formas!”, postou outra no microblog.

Fonte: Purepeople