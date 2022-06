Ludmilla critica falas homofóbicas de cantora gospel

- Publicidade -

Nesta semana, Ludmilla usou o Twitter para criticar as falas homofóbicas feitas pela cantora gospel Bruna Karla em entrevista ao podcast de Karina Bacchi . Na conversa, a evangélica relembrou quando recusou o convite para cantar no casamento de um amigo pelo fato dele ser homossexual. Bruna Karla ainda aconselhou o rapaz a se relacionar com “uma mulher cheia do poder de Deus”, justificando que ao casar-se com outro homem o rapaz estaria “escolhendo o caminho da morte eterna”.

No microblog, Lud escreveu: “Esse é o tipo de discurso que me embrulha o estômago e me deixa revoltada”, disse Ludmilla. “Pessoas como ela, que se dizem ‘porta-vozes’ de Deus, descartam e fazem mal às pessoas o tempo inteiro pelo simples fato de elas serem quem elas são!”, acrescentou a funkeira.

Casada desde 2019 com a dançarina Brunna Gonçalves, Ludmilla relembrou que sexualidade não é uma escolha e questionou sobre o ódio demonstrado à comunidade LGBTQIAP+. “Quantos de nós vamos precisar morrer gritando que isso não é uma escolha?!?”, perguntou. “Mais quanto tempo vamos precisar sofrer pelo direito de amar? Amor ao próximo? Que próximo? Respeito? Pra quem? Chega de ódio. Chega de homofobia. Chega de transfobia. Nós imploramos. Chega!”, disparou a cantora, indicada ao BET Awards 2022.

Fonte: Purepeople