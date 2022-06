Luciano Huck mexe os pauzinhos para trazer Angélica de volta e irrita Globo: “Manobra”

- Publicidade -

O apresentador Luciano Huck quer trazer Angélica de volta para a Globo, mas está gerando um impasse nos bastidores da TV Globo.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do A Tarde é Sua, ele consultou a emissora sobre a possibilidade da loira entrar no rodízio de apresentadoras do canal. A emissora lembrou que ela não tem mais contrato e está fora do esquema.

“Foi respondido que não vai ter uma abertura para ela entrar no rodízio com um programa próprio”, afirmou o colunista

A partir daí, o apresentador pensou em uma estratégia alternativa e bolou um retorno diferente: ele sugeriu que a loira voltasse como uma co-apresentadora em um quadro novo do Domingão com Huck. “A audiência tem respondido muito bem e ele pegou o melhor momento que ele tá vivendo para amolecer a Globo e falar da Angélica”, disse o colunista.

Huck não queixar a imagem da Angélica esfriar, mas a Globo não teria gostado da ideia porque considerou que o apresentador fez uma manobra para furar o que já foi estabelecido. Nada foi definido até o momento.

O QUADRO

De acordo com a coluna de André Romano, do Observatório da TV, a emissora carioca adquiriu os direitos do Lip Sync Battle, que deve entrar no ar após a final do Dança dos Famosos, em julho. Para quem não conhece, a competição é focada na batalha de dublagem entre artistas, que devem apresentar uma performance toda completa de uma música conhecida.

Angélica deve co-apresentar o quadro com o marido, o apresentador Luciano Huck; todos os detalhes sobre o projeto, no entanto, segue sob sigilo.