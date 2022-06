Lotofácil: três apostas acertam dezenas e ganham R$ 1,9 milhão cada

Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas da Lotofácil e faturaram uma bela quantia na noite desta segunda-feira (6). A saber, os jogos ganhadores foram feitos em Brasília (DF) e Belém (PA), além de uma aposta realizada por canal eletrônico.

O valor total do prêmio principal, de R$ 5.905.808,58, foi dividido entre os três jogos vencedores. Assim, cada apostador vai levar para casa R$ 1.968.602,86. O sorteio ocorreu em São Paulo e se referiu ao concurso 2.540.

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

Além das três apostas vencedoras, outros jogos também acertaram a maioria das dezenas e vão levar prêmios para casa. No entanto, os valores são bem menores que o principal. Veja abaixo as faixas premiadas:

14 números: 529 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 1.544,83, cada uma;

13 números: 18.104 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 25,00 cada uma;

12 números: 225.843 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 10,00 cada uma;

11 números: 1.217.493 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 5,00 cada uma.

A propósito, as premiações para os apostadores que acertam 15 ou 14 dezenas variam de acordo com dois fatores: quantidade de apostas que acertaram as dezenas e valor do prêmio principal. Já as faixas de premiação de 11 a 13 números sorteados possuem valores fixos.

Por Brasil 123