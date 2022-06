Lotofácil: aposta de Botucatu acerta dezenas e leva R$ 1,86 milhão

Uma aposta de Botucatu (SP) acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.538 da Lotofácil nesta sexta-feira (3) em São Paulo. Com isso, o apostador levou para casa uma verdadeira fortuna, de R$ 1.865.629,16.

A saber, os números sorteados foram: 01– 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 13 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 24 – 25.

Além da aposta vencedora, outros jogos também acertaram a maioria das dezenas e vão levar prêmios para casa. No entanto, os valores são bem menores que o principal. Veja abaixo as faixas premiadas:

14 números: 249 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 1.571,01, cada uma;

13 números: 9.024 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 25, cada uma;

12 números: 114.493 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 10, cada uma;

11 números: 651.198 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 5, cada uma;

Saiba como apostar na Lotofácil

Em resumo, as apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Aliás, os jogos acontecem até as 19h (horário de Brasília), mesmo que o funcionamento das agências ultrapasse esse período.

Os interessados em apostar pela internet precisam ter mais de 18 anos de idade. A saber, o apostador deve fazer um cadastro e preencher o número de cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo.

Contudo, vale destacar que o valor mínimo da aposta online é de R$ 30. Esse valor pode ser distribuído entre outras modalidades, como Mega-Sena e Quina.

Caso o apostador prefira, poderá fazer vários jogos da Lotofácil, em vez de recorrer a outras modalidades. Ele também poderá aumentar o número de dezenas escolhidas da aposta, mas isso também elevará o valor do jogo.

Quanto mais números escolhidos, mais caro o jogo

Em suma, o apostador deve escolher entre 25 dezenas disponíveis, de 1 a 25. As apostas feitas devem ter, no mínimo, 15 números, mas os jogos podem ter até 20 dezenas escolhidas. Além disso, o apostador pode optar pela “Surpresinha”, que deixa que o sistema de aposta escolha os números.

Veja abaixo o valor de cada aposta:

15 dezenas escolhidas: R$ 2,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40,0;

17 dezenas escolhidas: R$ 340,0;

18 dezenas escolhidas: R$ 2.040;

19 dezenas escolhidas: R$ 9.690;

20 dezenas escolhidas: R$ 38.760.

Embora o apostador tenha mais chances de ganhar ao escolher mais dezenas, ele também pagará bem mais caro pelo jogo. Resta avaliar se o risco vale a pena.

Por Brasil 123