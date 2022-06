Longe dos holofotes após abandonar carreira e morando fora do país, saiba como Ana Paula Arósio sobrevive

- Publicidade -

Uma das grandes estrelas da teledramaturgia, Ana Paula Arósio estrelou várias tramas na Globo, mas em 2010 decidiu rescindir o contrato com a emissora carioca e abandonar a carreira de atriz.

Com a mudança radical nos rumos de sua vida, ela também deixou o país e vive atualmente isolada e longe dos holofotes. Por ter uma carreira marcante com vários papéis de destaque, Ana Paula Arósio ainda é muito lembrada pelo público. Mas, afinal de contas, como a artista vive hoje em dia sem o dinheiro da televisão?

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, Ana Paula Arósio vive atualmente em uma cidade nos arredores de Londres. Ela é casada com o arquiteto Henrique Plombon. Os dois estão juntos desde 2010 e moravam em um sítio no interior de São Paulo, até se mudarem de vez, em 2015, para a Inglaterra.

Apesar de estar longe da TV há mais de uma década, Ana Paula Arósio, que tem 46 anos de idade atualmente, é sócia de uma rede de restaurantes em Brasília, tendo um faturamento milionário anualmente por causa do empreendimento.

Em 2021, Ana Paula fez uma rara aparição em uma propaganda para um banco. Estima-se que ela tenha recebido algo em torno de R$ 8 milhões pelo trabalho, no qual aparece em um vídeo por cerca de 30 segundos.

Além de uma fortuna acumulada ao longo de sua trajetória profissional como atriz e garota propaganda de várias marcas, Ana Paula Arósio aplicou o seu dinheiro. Pelo menos para pagar as contas, a ex-atriz não tem dor de cabeça.

RETORNO PARA AS NOVELAS?

A famosa vive uma vida reclusa, fora do país e bem longe dos holofotes e dificilmente aceitaria voltar para as novelas. Porém, o seu nome poderá ser lembrado em breve por causa de um personagem marcante de sua carreira: A trama Terra Nostra, de 1999 e escrita por Benedito Ruy Barbosa, onde ela interpretou a inesquecível Giuliana Splendore.

Devido ao sucesso de Pantanal, escrita também por Benedito e exibida pela extinta TV Manchete em 1990 e atualmente ganhou um remake na Globo, a Vênus Platinada pretende apostar em novas produções saudosistas.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, o sucesso do remake assinado por Bruno Luperi, já levaram a direção da Globo a pensar em outros grandes sucessos, assinados também por Benedito. Trata-se de Renascer (1993) e Terra Nostra (1999), nessa mesma ordem.

Como Ana Paula Arósio surgiu na telinha pela última vez em 2010, quando integrou a série Na Forma da Lei, o seu nome será lembrado, assim como o de Cristiana Oliveira que viveu Juma na primeira versão e deu o aval para a escalação de Alanis Guillen no remake da Globo.

Por TVFOCO