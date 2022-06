Loja Maçônica Fraternidade Acreana parabeniza o “Grande Oriente do Brasil” pelos 200 anos de fundação

- Publicidade -

A Loja Maçônica Fraternidade Acreana – n°. 0863, instituição centenária e não-governamental mais antiga do Alto Juruá, vem através de seu Venerável Mestre e Delegado Litúrgico do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito, Poderoso Irmão Narcélio Flávio Siqueira Generoso de Oliveira, bem como, dos ilustres maçons membros de seu Quadro de Obreiros parabenizam o GRANDE ORIENTE DO BRASIL pelos 200 anos de relevantes serviços prestados à humanidade, a Pátria Brasileira e a nossa Sublime Ordem.

Em sua história bicentenária o G.O.B., que é a Potência Primaz da Administração superior da Maçonaria no Brasil, que teve como primeiros Grão-Mestres José Bonifácio de Andrada e Silva, o “patriarca da Independência” e o próprio Imperador Dom Pedro II, construiu colunas de enorme envergadura, relevância e influência no processo de Independência de nosso País, na implantação da Lei do Ventre Livre e Lei Áurea (abolição da escravidão) e na mutação para o modelo republicano e de democracia implantado no final do século XIX, além de outros feitos dignos de aplausos na vida nacional durante o transcurso do século XX, até os dias atuais.

PARABÉNS GRANDE ORIENTE DO BRASIL! 200 ANOS DE LUTAS E GLÓRIAS.

Oriente de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, aos 17 de Junho de 2022.

Narcélio Flávio Siqueira Generoso de Oliveira

Venerável Mestre e Delegado Litúrgico do SC do Brasil do Grau 33 para o REAA.

