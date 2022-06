Líderes da União Europeia dizem que decisão sobre Ucrânia é “momento histórico”

- Publicidade -

Em discurso transmitido na última quarta-feira (22), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, falou sobre as conversas que manteve com 11 líderes europeus, pedindo seu apoio às vésperas de uma cúpula da UE, onde será tomada uma decisão, sobre o status de candidato da Ucrânia no bloco.

A questão da candidatura da Ucrânia à União Europeia será decidida pelo Conselho Europeu nesta quinta (23) e sexta-feira (24).

O chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que este é um “momento decisivo” para o bloco. Ainda segundo Michel, é muito possível que os líderes concedam o status de candidato à Ucrânia e à Moldávia e “expressarão uma perspectiva europeia clara e forte” para ambas as nações.

A chefe do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também disse enxergar esta quinta-feira como um dia “histórico”, expressando sua “esperança” de que o status de candidata da Ucrânia receba luz verde.

Em um evento separado nesta quarta-feira, no Canadá, o presidente ucraniano também disse acreditar que todos os membros da União Europeia apoiariam seu país no objetivo de ingressar no bloco.

Fonte/ CNN BRASIL