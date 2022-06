- Publicidade -

Lewis Hamilton respondeu ao comentário racista de Nelson Piquet sobre o heptacampeão mundial de Fórmula 1. Na entrevista realizada no final do ano passado e que viralizou nos últimos dias, o ex-piloto usa um termo racista ao se referir a Hamilton.

Logo que o vídeo foi republicado nas redes sociais, ele viralizou. Nos comentários, dezenas de pessoas repudiaram o termo usado por diversas vezes por Piquet durante a entrevista.

Nesta terça-feira (28), o piloto foi às redes sociais comentar sobre o caso. Sem citar o nome de Nelson Piquet, Lewis Hamilton usou o Twitter e analisou a situação.

Video: Lewis Hamilton rebate fala racista de Nelson Piquet em português. Veja! (Dailymotion)

“Vamos focar em mudar a mentalidade”, escreveu em uma primeira publicação, em português. Em seguida, Hamilton relembrou as diversas vezes que passou por algo parecido em sua carreira. “É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação“, explicou.

Por fim, Hamilton repostou um tuíte de uma pessoa que dizia: “E se Lewis Hamilton apenas tweetar: ‘Quem diabos é Nelson Piquet’ e então fechar o Twitter“. Ao repostar, Hamilton escreveu: “Imagina“.

Fórmula 1 repudia fala de Nelson Piquet

O perfil oficial da Fórmula 1 também se pronunciou sobre o assunto. No Twitter, a página publicou a seguinte mensagem:

“Linguagem discriminatória ou racista é inaceitável em qualquer forma e não faz parte da sociedade. Lewis é um embaixador incrível do nosso esporte e merece respeito. Os esforços incansáveis dele para aumentar a diversidade e inclusão são uma lição para muitos e algo que nós estamos empenhados na F1“.

Fonte: Purepeople