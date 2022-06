Lewis Hamilton está produzindo filme que tem Brad Pitt como protagonista

- Publicidade -

Opiloto Lewis Hamilton está produzindo um filme que abordará a temática Fórmula 1. O longa está sendo feio em parceria com a Apple TV e terá Brad Pitt como ator principal.

As informações são do The Hollywood Reporter.

Ehren Kruger irá escrever e Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick (2022), irá dirigir o filme. Ainda não há data para o lançamento.

Brad Pitt será o protagonista da história de um ex-piloto, que desiste da aposentadoria para conquistar mais triunfo no automobilismo sendo treinador de um jovem piloto.

O filme marca a estreia de Hamilton como protudor, contudo, não é sua primeira vez no cinema. O piloto já foi dublador no filme “Carros” e participou de “Zoolander 2”.

A exibição está prevista para ficar nos cinemas durante 30 dias, e depois, o longa fará parte do catálogo da Apple TV+.

Fonte/ CNN BRASIL