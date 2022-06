Leo Dias pede perdão para Klara Castanho

- Publicidade -

O colunista Leo Dias pediu perdão publicamente à atriz Klara Castanho, de 21 anos, depois de ter revelado que a jovem entregou um bebê para adoção. Ela foi vítima de um estupro, e a criança foi consequência dessa violência.

Klara afirmou que queria manter o caso em sigilo por se tratar de questão íntima e dolorosa, mas que acabou sendo exposta por uma live de Antonia Fontanelle e pelo jornalista. O assunto repercutiu e o caso gerou comoção no Brasil.

Neste domingo, 26, o jornalista usou a coluna que mantém no site “Metrópoles” e seus perfis nas redes sociais para pedir perdão à atriz.

Leo Dias disse que foi procurado por um profissional de saúde e entrou em contato com a atriz.

“Klara me relatou a violência de que foi vítima. E sua decisão de entregar a criança para a adoção. Me pediu que eu não escrevesse sobre o assunto. E eu, prontamente, me comprometi com ela a não expor a história publicamente”, contou o colunista.

“O relato de Klara foi tão impactante, aquela história era tão perturbadora, que, em um ato irrefletido, me ofereci para adotar a criança. E, desde aquele momento, esta história não saiu da minha cabeça.”

“Errei ao publicar qualquer linha a este respeito. Mesmo que a revelação da história não tenha partido de mim, mesmo que Klara tenha escrito uma carta pública narrando a dor que sentiu com toda esta violência e que eu só tenha escrito sobre o assunto após a carta dela ser publicada.”

“Mesmo que eu soubesse de tudo desde o início, eu não deveria ter escrito nenhuma linha sobre esta história ou ter feito qualquer comentário sobre algo que não tenho o direito de opinar. Apesar da minha proximidade com o fato, reconheço que não tenho noção da dor desta mulher. E, por isso, peço, sinceramente, perdão à Klara.”

Leia pedido de perdão de Leo Dias na íntegra:

Leo Dias e Klara Castanho

