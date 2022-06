Leo de Brito questiona Ministro da Defesa: “As forças armadas respeitarão resultado da eleição?”

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, esteve presente na Câmara dos Deputados na tarde da última quarta-feira, 08 de junho, para participar de audiência pública, à convite das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), e Seguridade Social e Família (CSSF).

Relembrando a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, Leo de Brito perguntou ao general Paulo Sérgio se o resultado que for proclamado nas eleições de outubro será respeitado pelas Forças Armadas.

A pergunta provocou protesto por parte dos parlamentares da bancada de apoio ao presidente Bolsonaro. Contudo, o deputado federal acreano prosseguiu com seu questionamento.

“As Forças Armadas vai cumprir seu papel, de garantia da Lei e da ordem, previsto na Constituição Federal, caso queiram invadir o TSE [Tribunal Superior Eleitoral], o STF [Supremo Tribunal Federal] ou esse parlamento, senhor ministro?”, indagou o deputado acreano.

O questionamento do parlamentar acreano causou revolta entre os deputados da base aliada ao governo de Bolsonaro e, por isso, Leo de Brito foi enfático na conclusão de sua indagação. “Para deixar mais claro: as Forças Armadas apoiariam um eventual golpe? O povo brasileiro, a imprensa, as instituições querem saber”.

Fonte/ A Folha do Acre