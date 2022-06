Leo de Brito integra comissão da Câmara Federal que investigará o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

- Publicidade -

A Câmara dos Deputados criou uma Comissão Externa destinada a acompanhar, fiscalizar e propor providências acerca do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no Amazonas. O deputado federal do Acre, Leo de Brito (PT) está entre os parlamentares que compõem a comissão.

“Como parlamentar do Acre e da Amazônia, é uma honra ter sido escolhido para fazer parte dessa Comissão Externa que vai acompanhar as investigações dos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Nós deveremos estar lá na semana que vem, muito provavelmente iremos até Atalaia do Norte para ouvir as pessoas que estão envolvidas nesse processo e entender como é essa situação que envolve narcotraficantes, pesca e caça ilegal, que envolve o poder político local. Essa é uma situação de muita gravidade”, declarou Leo de Brito.

A comissão será coordenada pelo deputado José Ricardo (PT-AM) e tem na vice-coordenação Joênia Wapichana (REDE-RR).

A criação da delegação foi aprovada em plenário após requerimento apresentado por Joênia Wapichana.

O ato da presidência da Casa que nomeou Leo de Brito na comissão foi assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta semana.

“Ao final da atuação da comissão, iremos fazer as proposições, de repente até de uma CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] e também as proposições legislativas cabíveis. Esse é um momento que o mundo está comovido e nós precisamos tomar medidas enérgicas para que esse tipo de situação não venha a acontecer mais uma vez”, finalizou o deputado federal acreano.

Fonte/ A Folha do Acre