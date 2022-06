Léo Chaves se assume em relação, se casa em segredo e público fica pasmo ao descobrir com quem: “Nunca imaginei”

- Publicidade -

Leo Chaves, cantor sertanejo da antiga dupla com Victor Chaves, ficou afastado da mídia desde o rompimento da dupla sertaneja ao lado do irmão, envolvido em grande polêmica.

Vale ressaltar que Leo Chaves sempre foi mais discreto em relação a sua vida pessoal e costuma se manter longe dos holofotes, mas recentemente quebrou a própria regra e revelou com quem estava namorando e pouco tempo depois, já anunciou que também havia se casado em segredo com a amada, com isso, acabou voltando a ser alvo da mídia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto onde segura a esposa, Carolina Figueira, no colo enquanto a beija e na legenda, se declarou e revelou a novidade aos seus milhões de seguidores.

“No último #tbt do ano, uma lembrança recente, do último dia 24. Um momento muito especial que passou, mas que me acompanhará para sempre. Que privilégio ter você como minha esposa, Carolina Figueira”, escreveu Léo Chaves.

A publicação rendeu muitas curtidas e vários comentários de fãs que elogiaram o casal.

“A felicidade de vocês é nossa também. Deus abençoe e proteja sempre vocês”, escreveu uma fã. Assim como uma seguidora, que comentou: “Lindos! Deus abençoe você”.

Veja a publicação completa:

SOBRE O CASAL

Para quem não sabe, Leo Chaves e Carolina Figueira começaram a se relacionar no mês de agosto de 2020.

Como dito acima, o sertanejo costuma ser bem discreto e prefere ter uma vida reservada, sendo assim só fez uma declaração pública à amada, pouco tempo antes do casamento realmente acontecer, no fim de 2021.

“Nem sei se mereço tanto! Uma mulher como você é benção! Mas aceitei o presente que a vida me deu! Amo você! Felicidade me traduz”, escreveu ele na declaração.

Após isso, muitos fãs ficaram em choque, afinal, nunca havia visto uma foto de Leo Chaves acompanhado de uma namorada.

“Nunca imaginei que você postaria uma declaração aqui no Instagram”, brincou uma seguidora na ocasião.