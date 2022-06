Lateral-esquerdo do Rio Branco-AC é convocado para seleção nigeriana sub-23

O lateral-esquerdo do Rio Branco-AC, Johnson Chukwunonso Ifeka, 21 anos, foi convocado para defender a seleção nigeriana sub-23. O Estrelão recebeu ofício da Federação Nigeriana de Futebol com pedido de liberação do jogador no início desta semana.

O presidente Valdemar Neto disse que o Rio Branco-AC já acatou o pedido da entidade, deixando o jogador à disposição para servir o país de origem quando preciso.

“Vão fazer tipo um amistoso (…) não sei onde é, e ele está entre os selecionados, mas não tem data ainda. Estão correndo atrás perguntando se libera, se o clube tá de acordo. Já respondi dizendo que libero, que na hora que precisar e for necessário será liberado” , explica o dirigente.

Johnson Ifeka chegou no Rio Branco-AC em meados de 2021 e tem acordo até 2025, segundo o dirigente. Na atual temporada o jogador não se firmou no time titular, mas costuma entrar nos minutos finais das partidas.

O jogador, inclusive, foi expulso na vitória do Rio Branco-AC sobre o Porto Velho-RO por 1 a 0, fora de casa, e será desfalque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.