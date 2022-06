Laranjinha e Acerola se reencontram por acaso e foto encanta web!

Os atores Douglas Silva e Darlan Cunha se encontraram por acaso nesta última terça-feira (31) no aeroporto a caminho de São Paulo. “Se fosse marcado a gente não ia se encontrar”, brincou Douglas. A “dupla de milhões” ficou muito feliz de se encontrar e publicou vídeos juntos no avião.

Os dois fizeram história ao viver os personagens Laranjinha e Acerola, em Cidade dos Homens, em suas duas versões. A obra conta a história de dois ‘homens’ vivendo em sua comunidade, no Rio de Janeiro. Situações do cotidiano, como problemas com a família, falta de dinheiro, e até lidar com o tráfico do local onde moravam.

Douglas Silva foi finalista do BBB 22, ficando com o terceiro lugar. Já Darlan vem apostando na carreira de cantor de rapper, e participou de outras novelas globais. Os dois são amigos, e cresceram junto com seus personagens. Os fãs gostaram muito do encontro dos velhos amigos, e elogiaram os dois juntos.

Não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do Jetss.

Por No Amazonas é Assim