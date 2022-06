Kim Kardashian conta como surgiu o interesse por Pete Davidson: “Ouvi que era bem dotado”

Quem diria que Ariana Grande, ex-de Pete Davidson, teria um papel decisivo no início do relacionamento entre o humorista e Kim Kardashian? A revelação foi feita pela própria empresária no mais recente episódio do reality show “The Kardashians”.

Primeiro, precisamos relembrar que, graças a alguns comentários e versos da cantora pop, o rapaz ganhou fama de “bem dotado” na época em que os dois estavam juntos. No Twitter, ela chegou a sugerir que o “dote” dele seria de 25 centímetros.

Corta para outubro de 2021, quando Kim participou do humorístico “Saturday Night Live” e conheceu Pete, com quem contracenou e trocou um selinho em uma das famosas esquetes do programa.

“Quando nos beijamos em cena, foi apenas uma vibe”, relembrou ela. “No entanto, ele me esnobou”, completou a empresária, que não desistiu — inclusive, ficou ainda mais interessada — e conseguiu o telefone de Pete com a produção do programa. “Eu não estava pensando: ‘Oh, meu Deus, eu vou ter um relacionamento com ele’. Eu ouvi que ele era bem dotado e precisava conferir. […] Eu basicamente queria transar”, entregou. As voltas que o mundo das celebridades dá!

Fonte: Yahoo!