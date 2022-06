Justin Bieber: doença grave afasta cantor de shows e desabafo expõe frustração. ‘Piorando’

Justin Bieber anunciou, nesta terça-feira (07), afastamento dos palcos por motivos de saúde. O cantor, que passou um susto recentemente por conta de um coágulo da esposa, confirmou a notícia diretamente aos fãs através de um comunicado nas redes sociais.

“Não acredito que estou dizendo isso. Eu fiz tudo para melhorar, mas minha doença está piorando. Meu coração está partido que terei que adiar esses próximos shows (ordens médicas). Aos meus fãs, eu amo muito vocês. Eu vou repousar e melhorar!”, escreveu Justin.

JUSTIN BIEBER É PORTADOR DA DOENÇA DE LYME

Justin não foi específico, mas fãs acreditam que ele passa por uma piora na Doença de Lyme, enfermidade que ele revelou ter em 2020. Avril Lavigne, outra grande estrela canadense, também sofre com o problema.

A Doença de Lyme é adquirida graças a um processo infeccioso, resultado de mordida de carrapato. Muito comum nos Estados Unidos, costuma acometer pessoas que entram em contato com áreas florestais. O primeiro sintoma é uma mancha vermelha na região onde aconteceu a picada.

Quando não tratada, a Doença de Lyme pode causar de febre e dores musculares a problemas neurológicos. No entanto, mesmo com o tratamento adequado, alguns sintomas podem persistir.

JUSTIN BIEBER TEM APRESENTAÇÕES MARCADAS NO BRASIL

Justin tem apresentações marcadas em São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro. No dia 4 do mesmo mês, ele é atração principal do Rock in Rio. No site oficial do cantor, apresentações a partir de 13 de junho permanecem confirmadas. Nas redes sociais, fãs demonstraram preocupação.

“Ler isso me doi tanto”, lamentou uma fã. “Tá tudo certo, é só remarcar depois”, compreendeu outra tiete. “”Medo do Justin Bieber cancelar os shows no Brasil e ser substituído pelo o Maroon 5”, brincou um internauta, em referência ao grupo que substituiu Lady Gaga após cancelamento no Rock in Rio.

Fonte: Purepeople