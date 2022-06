Justiça rejeita pedido de quebra de sigilo de Jair Renan

- Publicidade -

A Polícia Federal solicitou a quebra do sigilo telemático de Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente da República, investigado pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência. O objetivo da medida era obter acesso a dados, documentos e comunicações de Renan Bolsonaro e de outros suspeitos. O pedido, porém, foi rejeitado pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Essa solicitação da PF foi apresentada no final do ano passado. Com a quebra do sigilo telemático, os investigadores buscavam acessar registros como e-mails, diálogos salvos em nuvem (dispositivo de armazenamento remoto de mensagens) e outros tipos de arquivos. O juiz Ricardo Leite, substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, entendeu que os elementos apresentados eram insuficientes para deferir o pedido dos investigadores. Procurado, o magistrado afirmou que não se manifestaria porque a investigação está sob sigilo.