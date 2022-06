Justiça obriga que governo garanta medicamento à base de cannabis para adolescente com epilepsia

É imposição constitucional assegurar o direito à saúde à criança e ao adolescente, pois o Estado deve promover ações que possibilitem o acesso pleno à saúde, de forma efetiva e eficiente, a fim de acudir prontamente o necessitado no momento de enfermidade”, argumentou.

Assim, a Justiça entendeu que é atribuição do Poder Judiciário assegurar o cumprimento do direito à saúde.

“Não estamos discutindo a saúde de um adulto capaz de responder por si e procurar meios adequados para a solução de seus problemas, e sim de um adolescente, cujo desenvolvimento físico ainda se encontra em estágio de pequenos avanços, com riscos iminentes à sua saúde, motivo pelo qual a sua genitora foi obrigada a acionar o Poder Judiciário a fim de preservar o direito a uma vida digna e sem mais sofrimentos ao filho, ora requerente”.

A primeira decisão favorável foi em 2019, para a mãe de um adolescente de 13 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Grave (TEA). A autorização é para que o medicamento fosse fornecido por 12 meses.

Inicialmente a Justiça negou o pedido e a mãe, que optou por não se identificar, afirma que tinha “perdido a esperança” com a primeira sentença, mas recorreu com apoio da DPE.

“Tentamos alguns medicamentos, mas o CBD foi o que controlou as convulsões, além de ser um medicamento natural. Demorou quase 3 anos para sair a decisão favorável. Eu nem estava mais esperando. Foi uma surpresa, pois perdemos a ação e depois o defensor [Jaime] recorreu. Não havia nenhum caso aqui no estado, mas é um direito do meu filho e decidimos esperar. O quanto desse para recorrer a gente ia. Hoje ele não tem mais convulsão e está controlada”, relatou a mãe, que optou por não se identificar.

Ele apresentou melhoras nos sintomas ao iniciar tratamento com uso do medicamento, à época importado do exterior.

Já o terceiro caso é de 2019, de uma menina também com diagnóstico do Espectro Autista. Apesar de ainda aguardar sentença, a ação já tem decisão liminar favorável.