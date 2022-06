Justiça condena a cinco anos de prisão o homem que torturou “Nego Bau” dias antes de sua morte

- Publicidade -

O homem que confessou ter decepado um dos dedos da mão direita do morador de rua e dependente químico Renan Silva, conhecido por “Nego Bau”, em dezembro de 2021, acaba de ser condenado pela Justiça do Acre. O mecânico Jefson Castro da Silva Ferreira, que já estava recolhido ao sistema penitenciário estadual, pegou cinco anos de prisão em regime fechado, sem chances de recursos em liberdade.

A condenação foi lavrada pelo juiz Raimundo Nonato da Costa Maia, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Jefson Castro da Silva Ferreira foi condenado por tortura contra “Nego Bau”, o qual morreu, de infarto, pelo menos 15 dias depois da ocorrência em que foi torturado. O caso foi registrado na casa do condenado, na Avenida Antônio da Rocha Viana, onde ele mantinha uma oficina mecânica na qual a vítima foi vista cometendo pequenos furtos. A amputação do dedo de “Nego Bau” seria uma espécie de castigo, à moda da lei de Tailão, pelos pequenos furtos praticados no local pelo morador de rua.

A pena ao acusado só não foi maior porque, de acordo com o que estabeleceu o juiz, o réu confessou o crime, o que permite uma série de atenuantes. Nas redes sociais, “Nego Bau” aparece segurando o próprio dedo decepado num vídeo gravado por seu torturador. O video posteriormente foi publicado nas redes sociais. A amputação ao morador de rua foi feita com um terçado.

O juiz Raimundo Nonato considerou excesso crueldade do crime e constrangimento em decorrência das imagens divulgadas.