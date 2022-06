Justiça autoriza recém-nascida viajar com família colombiana após morte da mãe no Acre

- Publicidade -

A Justiça do Acre autorizou a pequena Amaru Henao Lopez, nascida no dia 6 de junho, em Rio Branco, viajar com os avós e o pai para a Colômbia. A família entrou com o pedido de liberação para a viagem internacional após a mãe da bebê, Dayanna Lopez Zuleta, de 21 anos, morrer no último dia 17 no pronto socorro da capital acreana.

O pedido foi feito na Defensoria Pública do Estado (DPE-AC), na capital acreana, na última sexta-feira (24). Nesta terça (28), a 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco deferiu o pedido de antecipação de tutela e autorizou a ida da bebê para a Colômbia.

O documento foi assinado pela juíza de direito Rogéria José Epaminondas. “Autoriza ainda, a criança, através de seus responsáveis, receber todos os documentos necessários perante repartições públicas e/ou consulares. A presente autorização tem o prazo de validade de dois anos”, diz parte da decisão.

Dayanna era colombiana e estava no Acre há três meses com o namorado e pai da criança, Jesus David, de 22 anos. O casal era artista de rua, vivia da renda de tatuagens e malabarismo nos semáforos. A certidão de óbito diz que Dayanna morreu de tromboembolismo pulmonar, coagulação intravascular disseminada e complicações do puerpério.

Após a morte, os pais de Dayanna viajaram até o Acre para ajudar nos trâmites, levar o corpo da filha para enterrar no país de origem e a neta para ficar com eles na Colômbia. Contudo, os familiares não puderam sair do Brasil sem a autorização judicial.

Amaru está internada desde a manhã dessa segunda (27) no pronto socorro com diagnóstico de bronquiolite. Ela está em uma ala isolada em tratamento.

O representante comercial Chesman Barata, que está ajudando os colombianos, confirmou que a avó de Amaru, Noorby Solyp Zuleta Jimenez, vai ficar na capital acreana acompanhando e esperando a recuperação da neta.

A avó dela viaja na sexta (1º) para receber o corpo de Dayanna na Colômbia e o pai da bebê, Jesus David, também segue para o país colombiano de ônibus.

Auxílio

Jesus David e os pais de Dayanna receberam ajuda da enfermeira Luciana Paula dos Santos e do marido dela, o representante comercial Chesman Barata. Foi Luciana quem amparou Jesus David no PS quando ele soube da morte da mulher e comprou leite para a pequena Amaru que chorava com fome.

A enfermeira se comprometeu em cuidar da bebê enquanto o rapaz resolvia os trâmites da morte de Dayanna, ligava para a família, e dava início ao processo de repatriação do corpo. Amaru foi levada para a casa de Luciana, no Conjunto Habitar Brasil, e depois o pai e os avôs também ficaram hospedados na residência.

O representante comercial buscou ainda a Polícia Federal e foi orientado a entrar na Justiça.

O corpo de Dayanna saiu do Acre na última quarta (22) e está em São Paulo aguardando o translado para a Colômbia. O drama da família, inclusive, virou reportagem no país colombiano.

