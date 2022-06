Juma engata romance com José Lucas, mas Velho do Rio intervém a favor de Jove

- Publicidade -

Na trama de “Pantanal”, o namoro de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) passará por uma crise com a chegada de José Lucas (Irandhir Santos) à região. Após discordar de uma decisão do namorado, a menina-onça iniciará um romance com o herdeiro mais velho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) — relacionamento que não será aprovado pelo avô do rapaz, o Velho do Rio (Osmar Prado).

Nos próximos capítulos da novela das 9, Juma e Jove se desentenderão quando o herdeiro de Zé Leôncio disser que revelará as fotos que tirou do Velho do Rio. Apesar de prometer não mostrar a identidade da entidade, o filho de Madeleine (Karine Teles) optará por voltar ao Rio de Janeiro apenas para revelas as imagens.

Com raiva, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) decidirá morar na tapera sem Jove. Neste ponto da trama, José Lucas de Nada já terá chegado à fazenda do pai e demonstrará interesse pela jovem. Aproveitando a deixa do irmão mais novo, o caminhoneiro convencerá a “cunhada” a hospedá-lo em sua casa.

Apesar de ser apaixonada por Jove, Juma se deixará envolver por Zé Lucas — situação que não agradará nem um pouco o Velho do Rio. A entidade, então, decidirá intervir a favor do neto preferido e terá uma conversa séria com a menina-onça, na qual fará ela enxergar que ainda ama o mauricinho.