Juliano Cazarré construiu família linda e cheia de crianças: o filho mais velho tem só 11 anos

Nas redes sociais, Juliano contou que conhece Letícia desde quando tinha 17 anos. Na época, a esposa era colega de cursinho do irmão dele. Os dois acabaram perdendo contato durante anos e, quando finalmente se reencontraram, engataram o namoro que terminou com casamento no civil no ano 2011.

Juliano lembra, inclusive, detalhes de quando viu a futura esposa pela primeira vez.

“A vida foi acontecendo, muitos anos se passaram, nos reencontramos na Internet e acabamos marcando um encontro na praia de Ipanema. Na sua canga de ‘biscoito Globo’, numa tarde quente de novembro, nos beijamos e eu soube que estava beijando a mãe dos meus filhos. Larguei tudo, saí de São Paulo e fui atrás dela. Foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida”, contou no Instagram.

No entanto, o sonho do enlace na igreja só foi realizado durante a pandemia. Na época, Letícia estava grávida da quarta filha do casal, Maria Madalena, que hoje tem pouco mais de um ano idade. O casal contou detalhes do casamento religioso.

Da união dos dois, além da bebê Maria Madalena, nasceu Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, e Gaspar, que recentemente completou 3 anos. Agora, o casal está em contagem regressiva para a chegada de mais uma menina na família. “Maria Madalena vai ganhar uma irmãzinha!”, contou o ator nas redes sociais.

