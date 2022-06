Jovem que enganou golpista em venda on-line explica atitude: “Bela trolagem”

- Publicidade -

A venda de um laptop quase foi motivo de dor de cabeça para o produtor digital Gabriel Teixeira, de 23 anos. O jovem foi vítima de uma tentativa de golpe, no entanto, ao perceber a intenção do “possível comprador”, Gabriel lançou mão de uma vingança contra o golpista.

Em uma sequência de vídeos publicados no Tik Tok, Gabriel explica o que ocorreu e o passo a passo de como deu o troco no ladrão.

O jovem mostra que colocou um MacBook para vender na OLX e assim que fez a postagem, um homem mostrou interesse em comprar o eletrônico. Entretanto, a maneira que o golpista informou que queria fazer a compra e o fato de não querer negociar o valor, fez com que Gabriel desconfiasse do golpe.

Ao Correio, o produtor digital contou que teve a certeza do golpe ao receber o e-mail de confirmação de venda e perceber que não era do domínio da OLX e sim um @gmail.com. O golpista também pediu dados pessoais como CPF e o nome da mãe.

“Quem não fica atento aos detalhes cai facilmente no golpe, eu percebi que o e-mail era falso pois era de domínio comum, não era de domínio da plataforma e também no e-mail pedia informações como nome completo, cpf, dados bancários para que ‘liberasse o valor na minha conta'”, disse em entrevista Correio.

Ele explicou que mesmo detectando o golpe, decidiu dar “corda” para o homem. Ele também foi mostrando passo a passo das descobertas que estava fazendo para os seguidores no Instagram.

“Fui deixando rolar até que chegou a oportunidade de fazer uma trolagem com ele, que foi o momento que ele queria chamar uber pacote para pegar o macbook, e então eu tive toda a ideia de enviar uma caixa embalada e dentro com uma imagem impressa do notebook”, conta ele. “Eu vi uma oportunidade de fazer uma bela trolagem com quem realmente precisava ser trolado”, brincou também.

Em um dos vídeos no Tik Tok, Gabriel mostra o todos os detalhes de seu plano, que consistiu em conseguir uma caixa de papelão muito parecida com a de um notebook novo, colocar papéis simulando o peso do macbook e uma imagem impressa do eletrônico dentro da caixa e por fim lacrar o pacote.

Logo depois, ele avisou para o golpista de que enviaria o objeto e, na justificativa de usar um serviço de entrega de encomendas, ele pediu que o homem pagasse R$ 70 para que ele fizesse a entrega. Quando o pacote chegou até o golpista, foi quando ele percebeu o contragolpe. “Ele ficou super nervoso, começou a me mandar áudios xingando”, revela Gabriel.

Em resposta após o contragolpe, o homem falou desabafou para Gabriel que não tinha problema em ter falhado, porque faz outros diversos golpes. O homem também falou para Gabriel que vive de golpes.

Repercussão e represálias

Gabriel revelou ao Correio após postar a “vingança” a repercussão tem sido positiva. Ele conta que foi reconhecido em shoppings e que muitas pessoas se sentiram “vingadas” por ele (por já terem caído em golpes similares). “Recebi mais de mil mensagens no direct do Instagram com pessoas falando que caíram no mesmo golpe, fiquei desacreditado com a quantidade”, conta ele.

Sobre o medo de alguma represália vinda do golpista, Gabriel diz que queria apenas ver a reação do homem. “Eu estava é ansioso para receber áudios da reação dele, mas no final ele acabou mandando um áudio dando tchau e que iria me bloquear para que eu não enchesse o saco dele”, explicou.

Apesar da trolagem, Gabriel contou que tinha a intenção de devolver os R$ 70 que havia ganhado para enviar o produto mas que o golpista não aceitou. “Ele disse que não era necessário e que não haveria problema ter perdido R$70 pois isso seria ‘troco’ para comprar drogas, e que ele ganha muito mais por dia passando golpes”, contou também.