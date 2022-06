Jovem que desapareceu após festa é achada morta com sinais de violência

- Publicidade -

A jovem Estéfani Lorenço Alves da Silva, de 17 anos, foi encontrada morta em um terreno baldio em Arapeí (SP), na sexta-feira (17). De acordo com as autoridades, a estudante estava desaparecida desde segunda-feira (13). As informações são do Uol.

Conforme a Polícia Civil, havia sinais de violência no corpo. A vítima estava seminua, com o rosto desfigurado e tinha diversas lesões na região do tórax. Segundo as autoridades, a suspeita é de que a vítima tenha sido morta a pedradas.

A estudante estava desaparecida desde o início da semana quando saiu sozinha de uma festa que acontecia na cidade. O corpo de Estéfani foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e liberado neste sábado. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Fonte: IstoÉ