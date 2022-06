Jovem faz comentário ofensivo contra policiais no Facebook e é chamada na delegacia

- Publicidade -

Uma jovem que fez um comentário ofensivo contra profissionais da Segurança Pública em uma rede social da internet foi identificada pela Polícia Civil nessa segunda-feira (27) e responderá a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por injúria.

A ofensa foi escrita em um perfil de notícias da rede social Facebook, que postou uma ação policial, realizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade e que resultou na recuperação de três veículos produtos de roubo/furto.

A postagem feita pelo canal de notícias mostrava o vídeo de perseguição policial. A jovem comentou: “Tudo corruptos esses policiais e quer dá um de certo”.

As equipes que trabalharam na ação se sentiram ofendidas com o comentário uma vez que, além de trazer prejuízos para a imagem pessoal dos profissionais e da sua instituição, a ação foi legítima e possibilitou a recuperação dos veículos de origem ilícita, além da prisão em flagrante de um homem responsável por transportar os automóveis do Brasil para a Bolívia.

A jovem foi identificada e intimada para ser ouvida na Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, ocasião em que preferiu ficar calada, sendo lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de injúria.