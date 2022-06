Jovem descobre gravidez pouco antes do parto: ‘Achei que era barriga de cerveja’

- Publicidade -

Faltando apenas três dias para o parto, uma jovem descobriu a gravidez de maneira inusitada: ela foi até o hospital com cólicas e chegou a receber diagnóstico de um tumor no ovário. Entretanto, após um ultrassom os médicos descobriram um bebê. O caso foi registrado na última quinta-feira (9) em Fortaleza, no Ceará.

Em entrevista ao g1, a jovem, que não quis ser identificada, disse que não suspeitou da gravidez, porque continuou menstruando durante os nove meses de gestação. Além disso, não sentiu enjoo nem teve aumento de peso significativo. “Do início de maio para cá foi que aumentei cerca de três a quatro quilos, mas a barriga cresceu pouquíssimo, tipo ‘barriguinha de cerveja’”, falou a mulher ao site.

Ela conta que, ao longo dos oito meses, comeu sushi, caiu de salto alto, pintou o cabelo e tomou remédios variados. Ainda assim, a criança nasceu perfeita.

A jovem contou ainda que não tem um relacionamento estável com nenhuma pessoa e que teve a última relação sexual em outubro do ano passado. Ao saber da notícia da gravidez, a família organizou um enxoval em 24 horas. A criança nasceu aos oito meses e precisou ser internada, uma vez que a mãe não fez o pré-natal. Agora, ela aguarda a alta da garotinha, que, a princípio, passa bem.