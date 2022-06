JOVEM DE MG DESENVOLVE TÉCNICA CAPAZ DE TRANSFORMAR QUALQUER ÁGUA EM POTÁVEL POR MEIO DA LUZ DO SOL

- Publicidade -

Para, pelo menos, 35 milhões de brasileiros, o acesso à água potável não depende apenas de abrir uma torneira. São pessoas que vivem em regiões precárias, sem água encanada, e por conta da falta de acesso ao recurso enfrentam uma série de desafios – entre eles, problemas de saúde e dificuldades de aprendizagem.

Impactar positivamente a realidade desses seres humanos foi o que motivou a estudante de Minas Gerais Bárbara Paiva a desenvolver inovação capaz de transformar qualquer água em potável por meio da luz do sol.

A ideia surgiu durante o mestrado da estudante, que é formada em Engenharia Ambiental. Bárbara estudava sobre a esterilização de parasitas por meio de radiação e foi provocada, na disciplina de ‘Empreendedorismo e Inovação’ do curso, a transformar a pesquisa em um produto ou serviço.

A jovem, então, utilizou os resultados de seus estudos para construir uma garrafa capaz de filtrar a água por meio de radiação solar, garantindo que pessoas que vivem em regiões precárias – inclusive sem acesso à eletricidade – possam purificar o recurso para beber e, também, para outras atividades – tais como cozinhar e tomar banho.

Recém-desenvolvida, a ideia já encantou muita gente – dentro e fora do Brasil! Bárbara foi a vencedora da etapa Brasil do Red Bull Basement University 2021, iniciativa que reconhece ideias inovadoras desenvolvidas por universitários de todo o mundo, e uma das finalistas globais do concurso. Voa, Bárbara!

Fonte: The Geneest Post