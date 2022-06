Jovem de dupla nacionalidade condenado na Bolívia é preso novamente após ocasionar acidente em Cobija e portar arma de fogo

Durante a tarde desta Terça-Feira, o Jovem Railton Guimaraes de dupla nacionalidade (Brasileira e Boliviana), condenado em prisão domiciliar por ser um dos envolvidos no roubo de armamento em um posto militar em 2018, ocasionou um acidente de transito no município de Cobija. Após o acidente, agentes da policia local encontrou uma arma sobre a posse de Railton, o que provocou uma investigação e operações pelas fronteiras de cobija com o Brasil.

A policia local encaminhou o acusado para o comando da policia de Pando para que o mesmo preste sua declaração informativa, a prisão domiciliar de Railtom poderá sofrer ordem revocatória e ser direcionado a prisão preventiva. espera-se o relatório oficial do comando da polícia de Pando.

Railton foi condenado em 2018 após um trabalho coordenado e conjunto entre as polícias da Bolívia, Brasil e Peru, junto dele, estava mais três membros de organização criminosa que invadiu o posto Militar Bruno Racua no município de El Porvenir, no departamento de Pando, Bolívia.

O ato teve repercussão internacional uma vez que mobilizou forças militares de três países fronteiriços.

Fonte/ O Alto acre