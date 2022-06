Jovem de 23 anos adota 33 crianças abandonadas pelos pais no Malawi: ‘Tem amor de sobra pra todo mundo’

- Publicidade -

Jamais passou pela cabeça de Tusaiwe Yana, que pouco depois de dar à luz seu primeiro filho, e aceitar o fato de que seria uma mãe solo após o abandono do companheiro, ela se tornaria uma figura materna para dezenas de outras crianças.

Hoje, Tusaiwe, que mora no Malawi, uma pequena nação da África Oriental, cuida não apenas de seu filho de 6 anos, como outras 33 crianças e até adolescentes, com idades entre 5 meses e 17 anos.

A jovem de 23 anos é fundadora da ONG You Are Not Alone (“Você não Está Sozinho”, em tradução livre), entidade que se dedica à acolher, cuidar e alimentar de dezenas de crianças abandonadas pelos pais ou em situação de vulnerabilidade.

Fonte/ Portal razõeparaacreditar.com