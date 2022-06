Jovem de 18 anos morre após tiro acidental com arma do irmão

- Publicidade -

Um policial civil foi preso nesta quinta-feira (16/6) após matar acidentalmente a irmã. O caso ocorreu em Botucatu, São Paulo, enquanto Leonardo Matheus Carmello, de 28 anos, que acabou de se concluir o curso de formação de agente de papiloscopia (servidor que analisa digitais humanas deixadas em locais de crime), pediu para que Maria Vitória Carmello, de 18 anos, o filmasse enquanto limpava a arma, o momento em que arma automática disparou e acertou o pescoço da jovem.

Os policiais que atenderam o chamado desconfiaram da forma alterada que estava o irmão da jovem e solicitaram um exame de dosagem alcoólica no agente de papiloscopia, realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), que mostrou que o autor do disparo estava embriagado.

Maria chegou a ser levada até o pronto-socorro do Hospital das Clínicas (HC), mas ela não resistiu ao ferimento. Quando chegou ao local do acidente, a casa dos envolvidos, a polícia encontrou a cena do crime já limpa pelos demais integrantes da família.

De acordo com Leonardo o disparo teria acontecido na cozinha da casa e o projétil teria atravessado o pescoço de sua irmã e atingido uma parede.

O policial civil ainda está preso enquanto aguarda uma audiência de custódia, que definirá se ele ficará preso ou se responderá ao processo pela morte da irmã em liberdade.