Jovem de 18 anos é encontrada morta e seminua em córrego

Uma jovem, de 18 anos, foi encontrada morta e seminua, na tarde desta quinta-feira (2/6), em um córrego situado na região de Água Quente, no Recanto das Emas. O caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A mulher, identificada apenas como Viviane, não apresentava sinais de violência, o que indica que tenha sido morta afogada, segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia, Pablo Aguiar. De acordo com o investigador, a vítima era moradora de Santo Antônio do Descoberto (GO). “Tudo indica que o autor possa ser morador de Goiás, mas como o crime ocorreu na nossa área, fica à cargo daqui”, ressaltou.

Viviane foi encontrada com apenas com a roupa superior. Neste momento, policiais estão nas ruas para colher elementos que cheguem à autoria do crime.

Fonte: Correio Braziliense