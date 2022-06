Jovem de 16 anos morre com tiro durante caçada no interior do Acre e polícia investiga

- Publicidade -

Bruno da Silva Muniz, de 16 anos, morreu nessa segunda-feira (27) na Comunidade São João, nas proximidades do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul, após ser atingido por um tiro enquanto caçava.

A Polícia Militar informou que ele havia saído para caçar com algumas pessoas e estavam “à espera” – termo usado durante a caça. A vítima armou a rede e ficou dentro com uma espingarda calibre 32 e, logo em seguida, as duas outras pessoas que haviam ido caçar com ele, entre elas o irmão, saíram para as outras “esperas”.

De acordo com a testemunha, depois de 30 minutos que saíram do local da primeira “espera” ouviram um disparo de arma de fogo, mas acharam que a vítima teria matado algum animal e seguiram o percurso para os outros pontos de caça.

Mas, por volta das 21h, as outras duas pessoas que estavam caçando com ele retornaram para o primeiro ponto e começaram a chamá-lo, mas o adolescente não respondeu. Eles, então, foram até a rede e acharam o adolescente já morto.

A PM informou que o tiro atingiu a nuca do rapaz. A suspeita é que a arma tenha disparado acidentalmente e o atingiu. Ao g1, o delegado Vinícius Almeida, que atua em Cruzeiro do Sul, informou que o corpo do adolescente foi levado para Cruzeiro do Sul porque era mais perto, mas que a ocorrência se deu em Tarauacá.

O inquérito deve ser despachado para lá ainda na quarta-feira (29), quando a polícia deve começar as investigações. Por enquanto, a polícia informou que é prematuro afirmar qualquer coisa, porque o corpo ainda deve passar por exames cadavéricos e algumas pessoas precisam ser ouvidas e só assim será possível confirmar o acidente ou outra linha de investigação.

Fonte: G1ACRE