Jovem bebe demais, compra cavalo em leilão e só se lembra no dia seguinte

Em uma noite de bebedeira com os amigos, um jovem de 23 anos resolveu participar de um leilão de um cavalo – mesmo sem a intenção de comprar um. Diogo Machado de Dourados, no Mato Grosso do Sul, achou o primeiro lance, de R$ 100, muito baixo para o animal.

Então, ele foi aumentando cada vez mais o valor do lance até chegar em R$ 520. Como ninguém mais fez um lance maior que o dele, o jovem acabou levando o cavalo. Ele concedeu entrevista para o Campo Grande News contando o caso.

Entretanto, Diogo só se lembrou da compra impensada no dia seguinte, quando acordou com ligações de pessoas querendo saber quando ele iria buscar o animal. Desesperado por não ter onde deixar o cavalo, ele tentou vendê-lo por um valor abaixo da compra: R$ 320.

Depois de algum tempo, finalmente ele achou um comprador, que levou o alazão para a casa.