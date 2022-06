Jornalista agredida pelo namorado em Copacabana é internada para nova cirurgia

- Publicidade -

A jornalista Luka Dias, de 37 anos, que fugiu do apartamento do então namorado, Fred Henrique Lima Moreira, em Copacabana, após ser torturada por três dias, vai precisar passar por uma nova cirurgia. Na noite de ontem, ela usou as redes sociais para informar que estava indo para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, onde ficará internada até a realização do procedimento cirúrgico marcado para esta quarta-feira, às 13 horas. Em entrevista ao EXTRA, Luka afirmou que infelizmente corre o risco de perder quatro dentes da parte da frente da arcada.

Este é o terceiro procedimento que a jornalista precisou passar desde as agressões. Se trata de uma cirurgia reparatória no maxilar, devido a um processo inflamatório persistente. Ela deve ficar internada até sexta-feira.

— Eu não sinto mais dor nos dentes em si, mas dói muito na região do meu queixo. Tenho uma grande inflamação nessa região, que chega a fazer uma espécie de caroço, por causa de ossinhos fragmentados. Também sinto muita dor nos pinos das placas de titânio. Estava a base de analgésicos fortíssimos — contou Luka.

A jornalista ainda sofre com as consequências das agressões que sofreu presa em um apartamento na Rua Barata Ribeiro. Na ocasião, Fred Henrique usou um cassetete e um soco-inglês para torturá-la. Ela sofreu traumatismo craniano e fraturou a mandíbula, sem contar os diversos hematomas pelo corpo. No final do mês de maio, Luka precisou ser novamente hospitalizada para passar por uma avaliação dentária devido a uma inflamação.

— Está sendo uma recuperação dolorida, com algumas complicações, como a inflamação nos dentes, além da dor, que não para. Mas, mesmo diante de todas as dificuldades, não me arrependo de ter denunciado e me alivia muito ver a justiça sendo feita. Me sinto forte para lutar por tanta coisa que perdi quando estava com ele, como meus celulares e laptops que foram quebrados durante o relacionamento. Apesar de tanto sofrimento nessa triste trajetória, conheci pessoas que só têm me dado força e segurança para superar tudo e levantar a bandeira contra a violência doméstica — desabafa.

Fred Henrique Lima Moreira segue preso por tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura. De acordo com a delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 12ª DP (Copacabana), a jornalista manteve um relacionamento com Fred por cerca de oito meses e ele já demonstrava um perfil violento e manipulador. Em sua ficha criminal, há anotações por violência doméstica, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência.