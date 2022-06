Johnny Depp é aplaudido de pé em show na Inglaterra após julgamento

Um dia depois do fim do julgamento do processo de difamação contra Amber Heard, Johnny Depp foi aplaudido de pé na casa de shows Sage Gateshead, em Gateshead, no norte da Inglaterra, onde se apresentou ao lado do guitarrista Jeff Beck.

Depp já havia se apresentado com o músico inglês na último domingo, em Sheffield, dias antes da leitura do veredicto, na quarta. O ator não compareceu ao tribunal de Virgínia por estar na Inglaterra.

O júri de sete pessoas na Virgínia decidiu na quarta-feira (1º de junho) que a atriz difamou seu ex-marido Johnny Depp e concedeu a ele US$ 10,35 milhões em danos.

O júri também determinou que Heard foi difamada, concedendo-lhe US$ 2 milhões.

Heard vai recorrer da decisão do júri de que ela difamou o ex-marido quando alegou que era uma sobrevivente de violência sexual, disse seu advogado na quinta-feira, 03 de junho.

Durante o julgamento, Depp disse que nunca bateu ou abusou sexualmente de Heard e argumentou que ela se tornou violenta durante o relacionamento. Heard disse que deu um tapa em Depp, mas apenas em defesa de si mesma ou de sua irmã.

Fonte: CNN BRASIL