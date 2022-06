JOGANDO NO MESMO TIME: Aliança PT, PSB e PCdoB está praticamente consolidada

Ainda que o ex-governador e ex-senador, Jorge Viana não queira divulgar, está praticamente certa a aliança entre PT/PSB/PCDOB, para as próximas eleições, com Jenilson Leite, disputando o governo, com o petista na disputa pelo Senado.

Na semana passada, acompanhados de dirigentes partidários, Jenilson Leite e Jorge Viana, divulgaram, pela primeira vez, uma foto juntos, durante reunião para discutir a aliança.

Mas, a oficialização da chapa só deve acontecer em julho. Os partidos aguardam uma posição definitiva de Jorge Viana que, mesmo liderando as pesquisas para o Senado, ainda pensaria em disputar o governo, mas sem a participação de Gladson Cameli.

Quem convive com Jorge Viana sabe que sua vontade era de pedir votos somente para ele e o ex-presidente Lula. Uma aliança, sem um nome forte, pode ser fundamental para uma nova derrota.

Jenilson Leite e o PSB vivem a expectativa do anúncio. Muitas conversas já foram feitas. Em uma delas, surgiu a possibilidade do nome do deputado Jonas Lima – PT, para vice.

Até agora somente o desejo de alguns líderes partidários. De concreto mesmo apenas a vontade de Jenilson Leite de ter PT e seu ex-partido, PCDOB, ao seu lado nas próximas eleições.

Fonte/ Jornal Opinião