Joelma descobre novas doenças em decorrência da Covid-19 e se afasta dos palcos. Saiba estado de saúde

Joelma está internada em São Paulo para tratar as sequelas da Covid-19, doença que a cantora já contraiu quatro vezes. Uma das consequências enfrentadas foi um inchaço no rosto, o que preocupou os fãs que assistiram aos últimos shows da estrela. Na tarde desta quinta-feira (09), o hospital onde a paraense se encontra emitiu uma nota e revelou as complicações que podem ter surgido da infecção viral.

“O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus”, diz o comunicado.

JOELMA NECESSITA DE REPOUSO E SUSPENSE SHOWS DA TURNÊ ‘ISSO É CALYPSO’

Os médicos destacam que Joelma passa bem e que houve melhora significativa do quadro de edema. “A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”, finaliza o comunicado.

Com as ordens médicas, Joelma ficará temporariamente afastada dos palcos e os próximos shows da turnê “Isso é Calypso” estão suspensos. Joelma se apresentaria em Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP), respectivamente, na sexta-feira, no sábado e no domingo.

Fonte: Purepeople