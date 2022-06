Jennifer Lopez diz que dividir palco com Shakira no Super Bowl foi ‘a pior ideia do mundo’

- Publicidade -

Jennifer Lopez admitiu que não gostou de dividir o palco com Shakira, quando as cantoras fizeram uma apresentação dupla no Super Bowl de 2020. A revelação foi feita no Halftime — novo documentário de JLo —, que teve as primeiras exibições no Tribeca Film Festival, em Nova York, na noite desta quarta-feira (8) e estreia no próximo dia 14.

Lopez e a colombiana fizeram história, sendo a primeira atração latina a se apresentar no evento. Porém, JLo se mostrou frustrada por aceitar dividir o palco com Shakira. “Essa foi a pior ideia do mundo”, disse em relação aos produtores escolherem duas artistas para o show.

Ela afirmou ainda que o Super Bowl foi um evento em que trabalhou e esperou por muitos anos, segundo o Daily Mail, que teve acesso aos trechos do documentário.

Além disso, o empresário da artista, Benny Medina, reforçou os argumentos de JLo e disse que foi um insulto precisarem colocar duas latinas para um trabalho que, historicamente, apenas um artista faz.

Em outra parte do documentário, as duas artistas discutem sobre o tempo de cena de cada uma.

“Sei que o pessoal do Super Bowl quer que fiquemos juntas o tempo todo. Mas não houve uma confirmação sobre quantos minutos eu vou ter”, disse a colombiana, que anunciou o fim do casamento com Gerard Piqué, há uma semana.

Como resposta, Lopez disse que cada uma poderia ter até 14 minutos de cena. “Eu acho, Shakira, que temos que ter é metade disso para cada uma. Se vão ser duas headliners, eles deveriam ter dado a nós duas 20 minutos. Isso é o que eles deveriam ter feito”, respondeu.

Fonte/ Portal R7