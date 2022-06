Jenilson Leite visita Jordão, Tarauacá e Feijó em nova fase de construção do Plano de Governo

- Publicidade -

O pré-candidato a governador do Acre pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, cumpriu agendas em três municípios da regional Tarauacá/Envira. Desde quinta-feira (23), Leite percorreu as cidades de Jordão, Tarauacá e Feijó, fazendo a entrega dos ofícios para a coleta de dados para a construção do Plano de Governo.

O documento que vai nortear o seu futuro Governo, caso eleito, tem sido construído com a sociedade acreana. Começando com as oficinas temáticas, em que foram convidados especialistas de diversas áreas para debater temas como saúde, Educação, Infraestrutura e outras. Paralelo a isso, Jenilson lançou o seu site oficial, com um espaço onde a população pode enviar sugestões.

Nesta semana, Jenilson iniciou as visitas aos municípios, onde tem se reunido com os moradores e entregue aos prefeitos e aos vereadores o ofício para que eles apresentem as necessidades locais que podem ser sanadas pelo Governo do Estado.

“Estamos dialogando, ouvindo os especialistas, os gestores municipais, as Câmaras de Vereadores,mas principalmente, o nosso povo acreano. Entendemos que o Acre enfrenta muitos desafios e ninguém melhor do que a população para apontar o que precisa. Nesta fase estamos entregando um documento aos vereadores e prefeitos, pedindo que reúnam as principais intervenções a serem feitas pelo poder Executivo, desta forma conseguiremos montar um Plano de Governo que atenda as reais necessidades do nosso povo”, destacou Jenilson.

