Jenilson Leite pede providências do Estado após morte de 10 crianças em surto de Sarg

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), usou seu discurso na Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (14), para prestar solidariedade às mães e pais das 10 crianças que morreram nos último dias no Acre, vítimas do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sarg.

Um grupo de mães, que perderam seus filhos para a doença, está na Assembleia Legislativa do Acre e pedem para serem recebidas pelos parlamentares.

“Quero demonstrar minha sensibilidade com a dor dessas mães que estão angustiadas, pedindo para que sejam ouvidas”, iniciou.

O parlamentar destacou a visita que fez no último domingo (12) à ala pediátrica do Pronto Socorro de Rio Branco, onde se deparou com falta de leitos, profissionais e remédios básicos.

“Ouvimos coisas que a gente não imaginava que pudessem estar acontecendo no meio de uma crise respiratória, previamente alertada pela Fiocruz, por médicos e por entidades de saúde. O médico plantonista disse que uma criança passou a noite com febre alta, quase convulsionando e não tinha remédio para febre no principal hospital de urgência do nosso estado”.

Jenilson, que é médico infectologista, pediu que o Estado tome providências para evitar mais mortes e afirmou que não falta dinheiro, falta providências.

“A demonstração aí é de incompetência, irresponsabilidade, falta de respeito e compromisso com o cidadão. Estamos falando de saúde pública, vidas de crianças. Sei que muitos problemas acontecem, mas uma situação como essa, com dinheiro na conta e que sabíamos que haveria a crise, onde muitas crianças morreram é incompetência”, finalizou.

Diante da situação, Jenilson fez a doação de ampolas de dipirona injetável à ala pediátrica do Pronto Socorro.

“Isso prova que não está faltando o medicamento nas farmácias, na primeira que batemos, encontramos dipirona para comprar”.

