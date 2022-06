Irã executa 12 prisioneiros em meio a protestos, denuncia ONG

O Irã executou 12 detentos em uma prisão do sudeste, denunciou nesta terça-feira (7) a ONG norueguesa Iran Human Rights (IHR), destacando sua preocupação com o aumento das execuções na República Islâmica.

Onze homens e uma mulher, com condenações que iam do tráfico de drogas até assassinato, foram enforcados na segunda-feira (6) na prisão de Zahedan, na província de Sistão-Baluchistão (perto das fronteiras com Afeganistão e Paquistão), afirmou a ONG norueguesa IHR, que trabalha no Irã.

Todos eles eram membros da minoria étnica baluchi, de crença sunita, em um país onde o xiismo é majoritário, acrescentou.

Ativistas expressaram preocupação com a execução desproporcional de membros de minorias religiosas e étnicas no Irã, especialmente curdos, árabes e baluchis.

Diante do aumento dos protestos no país devido ao aumento do preço dos bens básicos, o Conselho Nacional de Resistência do Irã, proibido no país, acredita que “o governo está intensificando a repressão e os assassinatos”.

“Os dados reunidos pela Iran Human Rights mostram que os prisioneiros baluchis foram 21% de todas as execuções em 2021, quando representam apenas entre 2% e 6% da população”, explicou a ONG.

Segundo o IHR, 333 pessoas foram executadas no Irã em 2021, 25% a mais que em 2020.