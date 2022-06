Intolerância: Amigo tenta matar outro por falha em sinal de GPS

- Publicidade -

Um homem de 50 anos identificado por Enoque Cunha da Silva, foi ferido pelo próprio parceiro de trabalho na Fazenda vitória localizada a 70 quilômetros da cidade do Bujari. Segundo informações repassadas pela equipe médica o homem que desferiu as facadas em Enoque Cunha ainda não foi localizado pela Polícia Civil que esteve no local fazendo as primeiras investigações.

Enoque estaria em uma área de mata junto com seu parceiro realizando os trabalhos quando o suspeito de ter ferido Enoque Cunha, se perdeu por conta do sinal do GPS sair fora de registro de sinal.

Quando o suspeito ainda não identificado chegou na fazenda onde estava Enoque, foi tomar satisfações e não entendo tal fato, já foi desferindo várias facadas na vítima que conseguiu fugir e procurou ajuda de amigos.

Após ser colocado dentro de uma caminhonete para atendimento médico no Pronto Socorro de Rio Branco e interceptado por uma ambulância na altura do quilômetros 50 da BR 364 e recebeu os primeiro atendimentos ainda dentro da ambulância do SAMU.

Segundo informações, o estado de saúde de Enoque Cunha é estável mas aguarda cuidados em virtudes de ferimentos de em artérias de riscos.

Veja vídeo: